Pills of Common Good. Osservatorio del bene comune per lo sviluppo del Welfare di Comunità. Riconoscere, interpretare e agire lo sviluppo di comunità

Intervengono, tra gli altri : Rosapia Farese (Presidente Ass.



FareReteBeneComune), Valentina Proietti (Consigliere delegato alla Comunicazione e PR Ass.



FareReteBeneComune).



Saluti Istituzionali: Barbara Funari (Assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Roma Capitale).



Saluti: Rodolfo Lena (Presidente della Commissione Sanità della Regione Lazio), Francesca Danese (Presidente Forum Terzo Settore Lazio), Assessore Arianna Quarta (Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità del XIII Municipio), Federico Serra (Capo della Segreteria Tecnica dell'Intergruppo parlamentare "Qualità di vita …

nelle città"), Andrea Lenzi (Presidente Health City Instituto President, National Committee for Biosafety, Biotechnology and Life Sciences of the Presidency of the Council of Ministers (CNBBSV) President, National Board of Professors in Life Sciences (Intercollegio) President, Sapienza School of Advanced Studies, SSAS), Prof.



Mons.



Francesco Pesce (Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro - Pace, Giustizia, Cura del Creato DIOCESI DI ROMA), Oliviero Bettinelli (vicedirettore Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro - Pace, Giustizia, Cura del Creato DIOCESI DI ROMA), Maria Giulia Marini (Epidemiologa e counselor - Direttore Scientifico e dell'Innovazione dell'Area Sanità e Salute di Fondazione Istud), Claudio Gessi (Direttore Commissione Regionale per la Pastorale Sociale e il Lavoro della Conferenza Episcopale del Lazio), Giulio De Rita (Ricercatore CENSIS e rappresentante Associazione Essere qui).



Modera la sessione Francesco di Coste, Vicepresidente Ass.



FareReteBeneComune - Presidente italiana health Coaching - AIHC.



E ancora: Stefano Zamagni (docente universitario di Economia Politica), Riccardo Petrella (economista), Gabriella Giudici (docente scuola superiore di Filosofia e Scienze Umane), Enzo Pranzini (docente universitario di Dinamica e difesa dei litorali), Chiara Saraceno (docente universitario di Sociologia della famiglia), Maria Giulia Marini (epidemiologa e counselor - Direttore Scientifico e dell'Innovazione dell'Area Sanità e Salute di Fondazione Istud).

