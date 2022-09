La nuda verità - Scienza e ricerca: speranza per la SLA

Ricerca e scienza: speranza per la SLA.



La sclerosi laterale amiotrofica è una malattia complessa, rara e a oggi inguaribile.



Su questa malattia sono stati pubblicati giorni fa sul The New England Journal of Medicine, i risultati promettenti di una sperimentazione su pazienti con gene SOD1 mutato trattati con il farmaco Tofersen che ha dimostrato per la prima volta effetti biologici di rallentamento della malattia.



Risultati importanti anche se limitatamente al gruppo dei pazienti con gene SOD1 mutato e non estendibili in automatico agli altri malati senza quel gene mutato.



Un passo importante …

dunque anche se la strada è ancora molto lunga.



Obiettivo comune di tutti dovrebbe essere sempre quella di tutelare i pazienti e le loro famiglie al fine di ottenere ciò che è possibile e disponibile per migliorare quanto più la qualità di vita dei malati di SLA.



Pensando al breve decorso di questo tipo di malattia i malati e loro familiari pongono nella ricerca scientifica e in ogni nuovo trattamento sperimentale tutte le loro speranze per migliorare le proprie condizioni di vita.

