Italian Conservatism. Europe, Identity, Freedom - seconda giornata

Panle "Nation-State" con Gladden Pappin (Associate Professor, University of Dallas (U.S.), visiting, Senior Fellow, Mathias Corvinus Collegium (Hungary), Elio Gallego García, CEFAS/CEU (Spain), Ofir Haivry, Senior Fellow, Edmund Burke Foundation (Israel/U.S.), Vincenzo Sofo MEP, Fratelli d’Italia/ECR (Italy).



Moderator: Hélène de Lauzun, Paris Correspondent, The European Conservative (France).



Keynote Mattias Karlsson, Politician, former leader Sweden Democrats.



Panel "Le ricette economiche per cambiare l’Italia" con Daniele Capezzone (giornalista e scrittore), Francesco Paolo Capone …

(presidente, UGL), Paolo Petrecca (direttore Rai News 24), Federico Iadicicco (presidente, ANPIT), Guido Crosetto (presidente, AIAD).



Modera: Andrea Indini, caporedattore, Ilgiornale.it .



Panel "Una nuova egemonia culturale" con Giampaolo Rossi (presidente comitato scientifico Fondazione AN), Marcello Veneziani (filosofo e scrittore), Gennaro Sangiuliano (direttore TG2), Corrado Ocone (presidente comitato scientifico Nazione Futura), Alessandro Campi (professore universitario e politologo).



Modera: Fabrizio Tatarella, vicepresidente Fondazione Tatarella.



Panel "Tromboni.



Tutte le bugie di chi ha sempre la verità in tasca" con Mario Giordano (giornalista), Gian Marco Chiocci (direttore Adnkronos), Francesco Specchia (giornalista, Libero), Francesco Maria Del Vigo (vicedirettore Il Giornale).



Modera: Ferrante De Benedictis, vicepresidente Nazione Futura.



Panel "Quale futuro per la politica estera italiana?" con Maria Giovanna Maglie (giornalista), Francesco Borgonovo (vicedirettore la Verità), Michela Mercuri (docente Università di Padova), Stefano Pontecorvo (ambasciatore, già Alto Rappresentante civile della NATO in Afghanistan), Fausto Biloslavo (giornalista), Giulio Terzi di Sant’Agata (ambasciatore, già Ministro degli Esteri).



Modera: Davide Gabriele, Nazione Futura.



Keynote "Il conservatorismo italiano" con Francesco Giubilei (Presidente Nazione Futura e Fondazione Tatarella), Alvino-Mario Fantini (Direttore, The European Conservative).



Keynote Vittorio Sgarbi presenta “Raffaello Un Dio mortale”.

