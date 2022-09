"The World Bank and UNGA 77" - World Bank - 22 set 2022 ---"World Bank Group Delivers Record $31.7 Billion in Climate Finance in Fiscal Year 2022" - World Bank - 07 set 2022 --- "World Bank Leader, Accused of Climate Denial, Offers a New Response" - New York Times - 22 set 2022.



Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Le polemiche sul ruolo della Banca Mondiale sul cambiamento climatico" di martedì 27 settembre 2022 , condotta da Lorenzo Rendi .



Tra gli argomenti discussi: Agricoltura, Ambiente, Banche, Clima, Commercio, Diritti Umani, Economia, Emergenza, Energia, Esteri, Finanza Pubblica, …

Fonti Rinnovabili, Geopolitica, Globalizzazione, Industria, Infrastrutture, Integrazione, Lavoro, Onu, Riforme, Sanita', Scienza, Sicurezza, Sviluppo, Tecnologia, Trasporti, Usa.

leggi tutto

riduci