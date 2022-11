Presentazione video e libro del fotografo Giampiero Corelli sul carcere femminile.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Mai più una / uno di meno. Quando il carcere è donna in un mondo di uomini", registrato a Verona sabato 29 ottobre 2022 alle 14:43.



Dibattito organizzato da Sbarre di Zucchero.



Sono intervenuti: Umberto Baccolo (giornalista Spraynews, regista e membro del direttivo di Nessuno tocchi Caino - Spes contra Spem), Carlo Vinco (garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Verona), Giampiro Corelli (fotografo), Donatella Marchese (ex …

detenuta), Elisa Torresin (membro dell'associazione di Nessuno Tocchi Caino - Spes contra Spem), Enrico Marignani (avvocato, presidente Unione Giuristi Cattolici Italiani, Treviso), Valentina Cafaro (avvocato), Camillo Smacchia (direttore Unità Operativa Complessa (U.O.C.) Dipendenze Verona), Letizia (ex detenuta), Federica (ex detenuta), Giampaolo Zampieri (sportello di comunità CSV Verona), Simone Bergamini (avvocato, responsabile dell'Osservatorio Carcere della Camera Penale di Verona), Betti (ex detenuta), Francesco Lo Piccolo (direttore di Voci di Dentro), Otello Lupacchini (magistrato e scrittore), Eugenia (ex detenuta), Ornella Favero (giornalista, direttore responsabile di “Ristretti Orizzonti”), Don David Maria Riboldi (cappellano del carcere di Busto Arsizio), Bruno Palamara (ex detenuto , fondatore del "41 Bus"), Simonetta Matone (deputata, Lega - Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)), Micaela Tosato (vicepresidente dell'Associazione L'intreccio Laboratorio), Bizaj Monica (attivista), Giovanni Sartori (ex detenuto).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Carcere, Cultura, Diritti Civili, Diritti Umani, Donna, Garante Detenuti, Giustizia, Lavoro, Libro, Psicologia, Salute, Sanita', Sport.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 3 ore e 3 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci