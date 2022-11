56° Congresso nazionale del notariato: “Casa, Cultura, Persona: un capolavoro italiano" - seconda giornata

“Trasparenza, innovazione e sicurezza: diamo valore all'arte e alla cultura in Italia”.



Intervengono: Ilaria Bonacossa (Direttrice del Museo dell'Arte Digitale), Antonio Addamiano (Fondatore di Dep Art Gallery), Giorgio Sotira (CEO Civita Mostre e Musei), Roberto Cordeiro Guerra (Ordinario di diritto Tributario, Università di Firenze), Diego Apostolo (Componente della Commissione Informatica del Consiglio Nazionale del Notariato), Giorgio De Finis (Direttore del Museo dell'Altro e dell'Altrove di Metropoliz_città meticcia e del Museo delle Periferie).



Modera: Emilio Casalini, progettista …

culturale e conduttore Rai “Generazione Bellezza”.



“La persona fragile e il ruolo dei caregiver: nuovi strumenti per le famiglie vulnerabili”.



Intervengono: Valentina Perniciaro (Presidente della Fondazione Tetrabondi), Elena Sodano (Presidente dell’Associazione Ra.Gi ONLUS), Pietro Franzina (Ordinario di diritto Internazionale – Università Cattolica del Sacro Cuore), Diego Barone (Consigliere Nazionale del Notariato), Nicola Russo (Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia), Alessandra Locatelli (Ministro per le Disabilità).



Modera: Alberto Matano, giornalista Rai.



“La "generazione Z" e la casa: connessione, condivisione e diritto”.



Intervengono: William Maggio (Presidente Dove Vivo), Maria Cristina Pisani (Presidente Consiglio Nazionale dei Giovani), Giovanni Sabatini (Direttore Generale ABI), Giorgio Spaziani Testa (Presidente Confedilizia), Filippo Catena (Responsabile Fondi Abitare Sostenibile CDP Immobiliare Sgr), Alessandra Mascellaro (Consigliere nazionale del Notariato).



Modera Giusi Sansone, giornalista Rai.



Tavola rotonda: La "giusta" età pensionabile in una società mutevole.



Intervengono, oltre ai rappresentati delle organizzazioni notarili: Vincenzo Caridi (Direttore Generale INPS), Elsa Fornero (già Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con delega alle pari opportunità), Alberto Oliveti (Presidente Adepp), Vincenzo Pappa Monteforte (Presidente della Cassa Nazionale del Notariato).



Modera: Francesco Giorgino, giornalista Rai.

