FaiNotizia - Gli adolescenti e la povertà alimentare. La puntata settimanale

Un numero crescente di adolescenti in Italia sperimenta gli effetti della poverta? alimentare.



A raccontare il fenomeno è il rapporto di ActionAid “Cresciuti troppo in fretta.



Gli adolescenti e la povertà alimentare in Italia”.



Il fenomeno, avremo modo di parlarne durante la puntata, è complesso e va compreso nelle sue molteplici dimensioni.



ActionAid per questa ricerca qualitativa ha intervistato oltre 60 adolescenti tra gli 11 e i 16 anni a Siena, Corsico e Baranzate (Milano) per raccontare appunto il fenomene nella sua complessità e per andare oltre i semplici numeri.



L’intervista a …

Roberto Sensi, responsabile del programma povertà alimentare in Italia per ActionAid, e co-autore del report.

