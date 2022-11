Notiziario del mattino

Collegamento con Mariano Giustino da Ankara sui nuovi appelli dei manifestanti in Iran mentre il regime usa la forza più brutale per reprimere le proteste; sintesi delle interviste di Cristiana Pugliese a Roberto Lovari e di Lanfranco Palazzolo a Fabio Porta sull'elezione di Lula in Brasile; collegamento con Scandura dalla Sicilia sulla situazione dei soccorsi ai migranti nel Mediterraneo; sintesi dell'intervista di Lanfranco Palazzolo a Roberto Pella sul nuovo Decreto Aiuti in attesa della manovra di bilancio; collegamento con David Carretta da Bruxelles sull'aumento dell'inflazione annuale …

dell'Eurozona; sintesi delle interviste Claudio Landi a Mario Baldassarri sull'inflazione in Europa e Paolo Guerrieri sull'economia; sintesi dell'intervista di Cristiana Pugliese a Lorenzo Bazzana sull'aumento del costo di grano e cereali.

