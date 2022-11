Proteggere i media per proteggere la democrazia

Convegno promosso in occasione della Giornata Internazionale delle Nazioni Unite per porre fine all'impunità per i crimini commessi contro i giornalisti.



Partecipano: Federica Angeli (cronista del quotidiano La Repubblica), Marco Liconti (corrispondente a Washington di LaPresse, scrive dagli Usa per Il Giornale), Barbara Schiavulli (scrittrice, inviata di guerra, direttrice di Radio Bullets), François de Labarre (Grand reporter di Paris Match e direttore di Match Afrique), Souad Sbai (direttrice di Alma News 24), Angelo Jannone (scrittore e docente di Criminologia, ex comandante dei …

Carabinieri e stretto collaboratore del giudice Falcone).



In collegamento da Milano Roberto Zadik (giornalista, scrittore, organizzatore di eventi culturali, conduttore e ideatore di programmi radiofonici, produttore di podcast su grandi personaggi è redattore di Mosaico), in collegamento da Berlino Oliver Bradley (Giornalista rappresentante dell'EIPA Europe Israel Press Association), da Madrid Claudio Valentini (artista e scrittore, editorialista della Voce d'Italia), da Dunkerque Mokodu Fall (artista contemporaneo già vignettista politico di giornali africani).



Modera Massimo Gazzè (presidente del Comité Européen des Journalistes).

leggi tutto

riduci