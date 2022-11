Notiziario del mattino

Collegamento con Mariano Giustino da Ankara sulla guerra in Ucraina e sul colloquio telefonico di ieri tra il presidente russo Putin e il presidente turco Erdogan; sintesi dell'intervista di Cristiana Pugliese a Massimiliano Giansanti sulla crisi del grano; collegamento con David Carretta da Bruxelles sull'esito delle elezioni anticipate in Danimarca; sintesi dell'intervista di Rita Bernardini al costituzionalista Davide Galliani sui primi provvedimenti in materia di giustizia del governo Meloni; sintesi dell'intervista di Michele Lembo a Stefano Putinati sui provvedimenti contro i rave nel …

decreto legge approvato dal governo; collegamento con Fiamma Nirestein sul risultato del voto in Israele delle quinte elezioni in tre anni e mezzo; sintesi delle interviste di Claudio Landi ad Alberto Mingardi sull'inflazione in Italia e ad Alberto Quadrio Curzio sulla vittoria di Lula in Brasile.

