"Methane Emissions Must Fall for World to Hit Temperature Targets" - IMF - 02 nov 2022 --- "World Bank Group Is Leading the Effort on Methane Emissions Reduction with Impactful Projects and Initiatives" - World Bank - 19 set 2022 ---"EU on track to break pledge to cut methane emissions by 30%, warns report" - Guardian - 26 ott 2022.



Puntata di "Rassegna di Geopolitica - Verso la COP27. Le altre emissioni inquinanti: il ruolo del metano" di venerdì 4 novembre 2022 condotta da Lorenzo Rendi .



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Agricoltura, Ambiente, Banche, Cina, Clima, Commercio, …

Diritti Umani, Economia, Emergenza, Energia, Epidemie, Esteri, Finanza Pubblica, Fonti Rinnovabili, Geopolitica, Globalizzazione, Industria, Infrastrutture, Inquinamento, Integrazione, Lavoro, Mercato, Metano, Onu, Produzione, Rifiuti, Riforme, Salute, Sviluppo, Tecnologia, Trasporti, Unione Europea, Usa.



La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 11 minuti.

leggi tutto

riduci