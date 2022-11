"The FTX collapse, explained" - NBC News - 18 nov 2022 --- "The Collapse of FTX, What Went Wrong with the Crypto Exchange" - InvestoPedia,com - 18 nov 2022 --- "The crypto meltdown, explained" - CNN - 18 nov 2022 --- "Megadonor no more" - Opensecrets, org - 15 nov 2022.



Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Il collasso di FTX e il futuro del settore crypto" di lunedì 21 novembre 2022 , condotta da Lorenzo Rendi .



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Banche, Cina, Democrazia, Digitale, Economia, Elezioni, Emergenza, Esteri, Fisco, Geopolitica, Industria, Infrastrutture, Integrazione, …

Lavoro, Lobby, Mercato, Riforme, Scienza, Sicurezza, Tecnologia, Usa.

