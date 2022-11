Forum "Welfare, Italia" 2022

In apertura il saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.



Intervengono, tra gli altri: Gian Carlo Blangiardo (Presidente, Istat), Carlo Cimbri (Presidente, Unipol Gruppo), Valerio De Molli (Managing Partner e CEO, The European House – Ambrosetti), Veronica De Romanis (Professore di Politica Economica Europea, Stanford University, Firenze e LUISS Guido Carli, Roma), Mario Giro (Comunità di S.



Egidio), Giuseppe Guzzetti (già Presidente, Fondazione Cariplo), Luciano Malfer (Dirigente Generale, Agenzia per la coesione sociale Provincia Autonoma di Trento), Ruth Paserman (Director …

DG Employment, Social Affairs and Inclusion at European Commission), Walter Ricciardi (Presidente Mission Board for Cancer della Commissione Europea), Eugenia Roccella (Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità), Antonio Tajani (Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale), Magda Tomasini (Direttrice, Institut National d'études démographiques (Ined), Parigi, Francia) e Giuseppe Valditara (Ministro dell'Istruzione e del Merito).



Modera Antonio Polito (Editorialista e Vicedirettore, Corriere della Sera).

leggi tutto

riduci