"10 dicembre ‘22. Marcia per i diritti umani - Donna, Vita, Libertà - Diritti umani per tutti e ovunque. Con Maral Degathi photo editor Getty Images

Maral Degathi nasce a Teheran durante la guerra Iran - Iraq e aderisce all’Appello del Partito Radicale per il 10 dicembre ‘22: Marcia per i diritti umani - Diritti umani per tutti e ovunque nella Giornata mondiale dei diritti umani.



Ha oltre 15 anni di esperienza lavorativa nel reportage e nel fotogiornalismo.



Con l’esperienza sul campo, Deghati ha lavorato in tutti gli aspetti del settore, dai reportage alle vendite, editoriali e commerciali.



Produce fotografie e narrazioni multimediali in collaborazione con fotoreporter di tutto il mondo su questioni riguardanti i paesi in via di …

sviluppo e di conflitto in Asia, Africa ed Europa.



Nata durante la guerra Iran-Iraq e cresciuta in terre straniere da genitori in esilio, i temi della guerra, dell'esilio e dello sfollamento sono stati al centro del suo lavoro.

leggi tutto

riduci