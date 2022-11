L'Ergastolo ostativo: nodi e snodi per legislatori, giuristi, operatori, società e detenuti"

Organizzato dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Studi Umanistici – centro ricerca e formazione in psicologia giuridica – in collaborazione con il COA di Urbino.



Saluti e presentazione Giorgio Calcagnini (Magnifico Rettore – Università di Urbino), David Lazzari (Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi), Daniela Pajardi (Direttore Centro Ricerca e Formazione in Psicologia Giuridica “Assunto Quadrio” e Master in “Psicologia giuridica, penitenziaria e criminologia” – Università di Urbino).



Tavola rotonda "Il percorso verso …

il superamento dell’ostatività" con Glauco Giostra (Ordinario di Procedura Penale Sapienza Università di Roma), Stefania Carnevale (Associato di Diritto Processuale Penale Università di Ferrara), Fabio Gianfilippi (Magistrato di Sorveglianza di Spoleto).



Coordina Daniela Pajardi.



Intervento su Risk assessment tra il probabile e il certo con Georgia Zara (Associato di Psicologia Giuridica Università di Torino, Vice-Presidente Ordine degli Psicologi del Piemonte).



Tavola rotonda "Osservazione scientifica della personalità e progetto di trattamento: la sfida dell'interdisciplinarità" con Ilaria Garosi (Psicologa, Esperta ex art.



80 C.R.



di S.



Gimignano), Ivana Bruno (Funzionario giuridico-pedagogico C.R.



di S.



Gimignano), Simona Sdogati (Funzionario di Servizio Sociale UEPE Ancona), Marta Bianco (Comandante Polizia Penitenziaria C.R.



di Fossombrone), Maria Gabriella Lusi (Direttrice C.C.



di Piacenza).



Coordina Monia Vagni (Docente di Psicologia della devianza e criminologia – Università di Urbino).



Conclusioni e prospettive Carla Ciavarella (Direttore Ufficio V – Coordinamento dei Rapporti di Cooperazione Istituzionale – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria).

