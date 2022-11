Collegamento con Anna Guaita, giornalista del Messaggero ed editorialista de La Voce di New York, dagli Stati Uniti --- "Mass shootings in the US, 2022 could be the second-highest year" - CNN - 23 nov 2022.



Puntata di "Visto dall'America - sabato 26 novembre 2022 - a cura di Lorenzo Rendi" di sabato 26 novembre 2022 , condotta da Lorenzo Rendi .



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Commercio, Democrazia, Difesa, Diritti Civili, Economia, Editoria, Elezioni, Emergenza, Epidemie, Esteri, Femminicidio, Finanza Pubblica, Geopolitica, Giustizia, Globalizzazione, Industria, Integrazione, …

Lavoro, Pedofilia, Penale, Riforme, Salute, Sicurezza, Usa, Violenza, Welfare.

leggi tutto

riduci