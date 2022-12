I confini della solidarietà. Il reato di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare alla prova delle ipotesi accusatorie e dei processi

Saluti del Direttore di Dipartimento Prof.



Antonio Carratta.



Introduzione alla giornata di studi Prof.ssa Enrica Rigo (Università Roma Tre).



"Migrazioni, solidarietà e criminalizzazione: una discussione a partire dai principali processi in Italia" con Serena Romano (CLEDU), Alessandro Gamberini (Università di Bologna), Arturo Salerni (Progetto Diritti), Tatiana Montella (Legal Clinic Università Roma Tre), Gianluca Vitale (ASGI).



Modera: Avv.



Lucia Gennari (ASGI).



"Il ruolo e le prese di posizione delle istituzioni internazionali di garanzia" con Michael Phoenix (Researcher with the UN Special …

Rapporteur on the situation of human rights defenders).



"Il reato di favoreggiamento: tutela dei diritti o difesa delle frontiere? con Francesca Cancellaro (Università di Bologna), Alberto Di Martino (Università Sant’Anna Pisa), Alessandro Spena (Università di Palermo), Salvatore Vella (Procuratore aggiunto di Agrigento).



Modera: Prof.ssa Enrica Rigo, Università Roma Tre.



16.30-18.30 "Diritto, politica e discorso pubblico.



Il processo come campo di contesa: tavola rotonda tra avvocati e società civile".



Interventi programmati: Francesco Romeo, Milli Virgilio, Luca Masera, Giuseppina Massaiu, Gaetano Fabio Lanfranca.



Modera: Carlo Caprioglio (Legal Clinic Università Roma Tre) e Giulia Crescini (ASGI).

