Radio Carcere: A Poggioreale l'81° detenuto suicida. La decisione del Governo di non prorogare le licenze per i semi liberi. L'inchiesta del Cnel: "Chi lavora ha una recidiva al 2%, chi non lavora al 70%". I detenuti al Pagliarelli: "Noi al gelo, senza acqua calda e costretti a vivere in celle piccolissime"