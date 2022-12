Presentazione del "VII Dossier delle criticità strutturali e logistiche delle carceri piemontesi"

La nuda verità - Speciale "Viaggio on the road dal 1963 al 2023. L'ultimo radicale - editore da marciapiede, editore all'incontrario". Conversazione con Marcello Baraghini (Seconda parte) Marcello Baraghini è stato l’ideatore nel 1989 della collana Millelire. I Millelire, libri che hanno rivoluzionato il mercato editoriale, come si legge nella Piccola Enciclopedia Garzanti del 1993, si presentano come opuscoli con una veste scarna e priva di orpelli, al prezzo di 1000 lire (circa 0,52 euro). Il successo editoriale è enorme: nel solo decennio novanta vengono vendute 20 milioni di copie, di cui 2 milioni soltanto di "Lettera sulla felicità di Epicuro a Meneceo"