Il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella visto da Gianfranco Pasquino

Si infiamma la rivoluzione in Iran nelle prime ore del 2023. Kurdistan iraniano e Sistan-Belucistan messo a ferro e fuoco dal regime che spara contro una popolazione che combatte a mani nude per liberare il paese dal sistema teocratico. Intanto personalità di spicco dell’opposizione in esilio chiedono che si formi una coalizione di tutte le forze democratiche per la nascita di una nuova Repubblica. Collegamento con Mariano Giustino