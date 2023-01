Un documentario inedito sulla manifestazione del 12 maggio 1977 convocata dal Partito Radicale durante la quale fu uccisa Giorgiana Masi

Il 12 maggio 1977 si consuma la tragica vicenda di Giorgiana Masi, uccisa al termine di una manifestazione per festeggiare l’anniversario della vittoria del referendum sul divorzio del 1974 e per raccogliere le firme per otto referendum abrogativi.



La manifestazione fu ampiamente documentata da molti fotografi e da qualche cineoperatore.



Il Partito radicale pubblicò il dossier "Cronaca di una strage" con testimonianze e molte fotografie.



Fu prodotto anche un filmato che confermava l’uso di armi da fuoco da parte della Polizia e una breve sintesi del dibattito parlamentare in cui il Governo …

negava l’uso di quelle armi.



Una versione inedita di quel documentario viene ora pubblicata grazie alla disponibilità di Roberto Cicciomessere che ha messo a disposizione un vecchio nastro rimasto per molti anni sconosciuto.



Rispetto al documentario fatto circolare, l’adattamento che ora si presenta contiene più riprese dall’alto della manifestazione e la fuga dei manifestanti di fronte all’uso di armi e lacrimogeni da parte della Polizia.

