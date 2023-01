Transizione e Sviluppo: il futuro dell’UE e delle Regioni

Saluti istituzionali di Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia, Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Pina Picierno, Vicepresidente del Parlamento Europeo.



Apre i lavori il Vice Presidente di Confindustria e Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali, Vito Grassi.



La giornata prosegue con due sessioni in cui interverranno: Vasco Alves Cordeiro, Presidente del Comitato delle Regioni dell’UE; Sergio Fabbrini, Professore ordinario di Scienza politica e Relazioni internazionali e Direttore Dipartimento di Scienze Politiche Luiss “Guido …

Carli”; Stefan Pan, Delegato del Presidente di Confindustria per l’Europa; Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari Europei, la Coesione Territoriale e il PNRR; Remo Taricani, Deputy Head of Italy, UniCredit; Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy.



Seguue la tavola rotonda con gli interventi di: Roberto Calderoli, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie; Enrico Carraro, Vicepresidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali Confindustria e Presidente Confindustria Veneto; Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania; Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto.



I lavori terminano con l’intervento del Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.



Modere i lavori Oscar Giannino, giornalista.

