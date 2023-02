Registrazione video della manifestazione "Chiusura della campagna elettorale di Unione Popolare", registrato a Roma giovedì 9 febbraio 2023 alle 19:57.



L'evento è stato organizzato da Unione Popolare.



Sono intervenuti: Rosa Rinaldi (candidata di Unione Popolare alla presidenza della Regione Lazio), Beatrice Gamberini (capolista Unione Popolare alle regionali per il Lazio), Massimo Prudente (candidato di Unione Popolare alle regionali per il Lazio), Claudio Stamegna (candidato di Unione Popolare alle regionali per il Lazio), Giulia Guzzini (candidata di Unione Popolare alle regionali per il …

Lazio), Fabio Sciatore (candidato di Unione Popolare alle regionali per il Lazio), Giulia Calò (candidata di Unione Popolare alle regionali per il Lazio), Paolo Flamini (candidato di Unione Popolare alle regionali per il Lazio), Federico Nicola Lombardi (candidato di Unione Popolare alle regionali per il Lazio), Roberta Cecili (candidata di Unione Popolare alle regionali per il Lazio).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Elezioni.



La registrazione video di questa manifestazione ha una durata di 33 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

