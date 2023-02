Convegno "46° Consiglio dei Governatori dell'IFAD - Accelerare l'azione per affrontare la fame nel mondo a livelli senza precedenti", registrato a Roma martedì 14 febbraio 2023 alle 09:31.



L'evento è stato organizzato da Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo.



Sono intervenuti: Alvaro Lario (president of IFAD), Qu Dongyu (director general of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)), Hassan Sheikh Mohamud (president of the Federal Republic of Somalia), Mia Amor Mottley (prime Minister of Barbados), Edmondo Cirielli (deputato, vice ministro degli Affari Esteri …

e della Cooperazione Internazionale), David Beasley (executive director of the World Food Programme (WFP)), Helene Papper (global communications and advocacy division IFAD), Jochen Flasbarth (state secretary at the German Federal), Federica Diamanti, Yeisully Tapias Arcila (association of young entrepreneurs (ASOJE) Colombia), Amina Mohammed (deputy secretary general of the United Nation), Khadija Mohamed Al Makhzoumi (minister of environment and climate change of Somalia), Jeanine Cooper (minister of agricolture of the Republic of Liberia), Phouthanouphet Saysombath (deputy minister of finance of Lao's people Democratic Republic), Sabrina Dhowre Elba (UN goodwill ambassador for IFAD), Satu Santala (associate vice president external relations and governance department IFAD).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Agricoltura.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 4 ore e 56 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

