Speciale REMS - Viaggio all’interno. A Subiaco con Maria Antonietta Farina Coscioni

Un altro tratto del viaggio all' interno delle residenze per l' esecuzione delle misure di sicurezza le cosiddette REMS che non voglio dimenticare di ricordare che sono le strutture di cura che hanno preso il posto degli ospedali psichiatrici giudiziari nate per raccogliere, per curare gli autori di reato giudicati infermi o seminfermi di mente.



È stata la volta delle due REMS di Subiaco in provincia di Roma, CASTORE e POLLUCE sotto la supervisione dello psichiatra Giuseppe Nicolò direttore del dipartimento di salute mentale e dipendenze patologiche dell' ASL Roma 5, sotto la responsabilità …

diretta della psichiatra Giovanna Paoletti che mi hanno accompagnato lungo questo percorso.



Si voglio chiamarlo percorso, perché attraverso il loro vissuto, il loro vivere all' interno delle residenze per l' esecuzione delle misure di sicurezza si comprende quanto le istituzioni siano adempienti e quanto non lo siano quanto la politica sia adempiente e non lo sia senza omettere di dire quali siano le priorità i temi urgenti i temi importanti e quelle criticità che ben si conoscono.



Perchè la dignità umana all' interno anche delle residenze per l' esecuzione delle misure di sicurezza deve essere un' urgenza delle istituzioni.



È emerso che c'è bisogno di una politica più attenta e più coraggiosa.



Con la testimonianza di Fabio o la testimonianza di Lucas che ha evidenziato come la pericolosità sociale va valutata al tempo di applicazione della misura di sicurezza come hanno stabilito le sentenze della Corte costituzionale.



Ha vissuto sulla propria pelle, quello che invece accade in realtà.



Accade che il tempo medio di attesa tra l' ordinanza di applicazione della misura di sicurezza in REMS e la sua effettiva esecuzione è di circa dieci mesi e tutto questo in un ordinamento in cui la magistratura deve inviare per il ricovero in esse solo per estrema ratio.



La comunità dei folli rei è una comunità fatta di persone: direttore, medici psichiatri infermieri gli operatori sanitari gli assistenti sociali gli agenti le guardie giurate abbiamo sentito Marco Lombardi tecnico tecnico della riabilitazione psichiatrica, abbiamo ho ascoltato Arianna Eusebi, infermiera, abbiamo ascoltato l' assistente sociale Maria Chiara Scenti.



Tante voci per far comprendere e far conoscere il contenuto, i contenuti delle residenze per l' esecuzione delle misure di sicurezza e non soffermarsi solo sul contenitore.

