Podcast. La crisi dello Stato di diritto in Polonia

La Polonia è oggi tra gli attori principali del conflitto che si combatte in Ucraina dopo l’invasione russa.



Dal 24 febbraio 2022 Varsavia è diventata sempre più un alleato prezioso di Washington e della Nato: per l’accoglienza di milioni di rifugiati, per il sostegno militare, per la presenza politica, primi tra gli occidentali, dei suoi leader sul suolo ucraino, ma anche perché da anni metteva in guardia i vicini sulle intenzioni di Mosca e avversava con ogni forza la dipendenza dal gas russo.



Il ruolo centrale della Polonia nell’alleanza che sostiene l’Ucraina appare in contrasto …

con la posizione assunta negli ultimi anni all’interno dell’Unione Europea.



Con la vittoria dei conservatori di Diritto e Giustizia nel 2015 la Polonia è diventata il secondo avamposto sovranista d’Europa, dopo l’Ungheria di Viktor Orbán, impegnata in un avvitamento illiberale e in un braccio di ferro con le istituzioni comunitarie sulla questione dello stato di diritto che dura ancora oggi e alla quale è stata legata anche l’elargizione dei fondi previsti dal Recovery plan.



La guerra in Ucraina può rappresentare una leva pesante nella disputa tra Ue e Polonia.



Bruxelles, insomma, non potrà più permettersi di essere troppo severa.



Simone Gianello, ricercatore in Diritto Pubblico Comparato dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, ci racconta la crisi dello Stato di diritto in Polonia.



Questa è la quarta puntata dei podcast di Radio Radicale realizzati in collaborazione con le Riviste di diritto pubblico comparato ed europeo.



Fonti audio: il presidente statunitense Joe Biden in visita a Varsavia il 21 febbraio 2023, speech della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen al Parlamento europeo il 7 giugno 2022.

leggi tutto

riduci