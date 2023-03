Criminalità e resilienza: L’Italia vista dal Global Organized Crime Index

Moderatore: Antonello Cracolici (Presidente, Commissione d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia).



Apertura: Antonio Balsamo (Presidente del Tribunale di Palermo), Mark Shaw (Direttore, GI-TOC), Vincenzo Militello (Professore di Diritto penale, Università di Palermo), Vito Lo Monaco (Presidente emerito, Centro Pio La Torre).



"Organized Crime Index – Italia".



In questa sessione, lo staff del GI-TOC presentà la metodologia dell’Indice e il profilo italiano da una prospettiva regionale e nazionale.



Intervengono: Laura Adal (Senior Analyst, GI-TOC), …

Chiara Gentili (Analyst, GI-TOC).



"Dall’Indice: Focus sugli attori criminali".



Con Anna Sergi (Professoressa di Criminologia, Università dell’Essex), Vincenzo Militello (Professore di Diritto penale, Università di Palermo), Salvatore Sberna (Professore aggiunto di Scienze Politiche, Università di Pisa Romain Le Cour Grandmaison, Senior Analyst, GI-TOC).



"Dall’Indice: Focus sul mercato criminale".



In questa sessione, i relatori faranno luce sul nesso tra il traffico di migranti attraverso la rotta del Mediterraneo centrale e i sistemi di tratta di esseri umani, nonché sull’esposizione dei migranti allo sfruttamento, alla violenza e ai diritti umani nei Paesi di origine, di transito e in Italia come destinazione.



Chiara Gentili, Analyst, GI-TOC.



Intervengono: Alessia Candito (Giornalista, La Repubblica), Mark Micallef (Direttore, Osservatorio delle economie illecite in Nord Africa e nel Sahel, GI-TOC), Hajara Haruna Yusuf (Magistrato, Assistant Chief State Counsel,Ministero Federale di Giustizia della Nigeria), Monica Massari (Professoressa di Sociologia, Università degli Studi di Milano).



"Costruire la resilienza: Lezioni dall’Italia".



In questa sessione finale, i relatori discuteranno le migliori pratiche e le lezioni apprese dal lavoro svolto dal pubblico, dai media e dalla società civile nella lotta alla criminalità organizzata in Italia.



La sessione servirà anche come piattaforma per identificare nuove sinergie e possibili collaborazioni future tra attori statali e non statali.



Intervengono: Carmelo Pollichino (Coordinatore, Libera Palermo), Vito Lo Monaco (Presidente emerito, Centro Pio La Torre).

