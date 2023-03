"South African rand weakens after cabinet reshuffle" - Africa News - 07 mar 2023 --- "South Africa GDP shrinks 1.3% after power cuts strangle economy" - Financial Times - 07 mar 2023 ---- "The devastating impact of power cuts on South Africa’s economy" - Biz News - 01 feb 2023.



Puntata di "Rassegna di geopolitica. Gli effetti devastanti dei black-out energetici sulla economia del Sudafrica" di giovedì 9 marzo 2023 , condotta da Lorenzo Rendi .



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Agricoltura, Ambiente, Banche, Clima, Commercio, Economia, Elezioni, Emergenza, Energia, Epidemie, Esteri, …

Fonti Rinnovabili, Geopolitica, Globalizzazione, Immigrazione, Industria, Infrastrutture, Integrazione, Lavori Pubblici, Mercato, Riforme, Sicurezza, Sviluppo, Tecnologia, Trasporti.

