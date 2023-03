Manifesto della salute e benessere della città. Un approccio integrato per affrontare i temi di salute pubblica.

Il convegno è realizzato in collaborazione con: ANCI, Intergruppo Parlamentare Qualità di Vita nelle Città, Sport e Salute , Health City Institute, C14+, Federsanità Istituto per la competitività I-COM, Fondazione SportCity.



Introduzione e firma del manifesto: Mario Occhiuto (Senatore, Presidente dell’Intergruppo Parlamentare Qualità di Vita nelle Città, Segretario VII Commissione del Senato), Antonio Decaro (Presidente ANCI).



Intervengono: Andrea Lenzi (Presidente Health City Institute e del CNBBSV della Presidenza del Consiglio), Vito Cozzoli (Presidente di Sport e Salute), Beatrice …

Lorenzin (Senatrice, componente della V Commissione del Senato), Roberto Pella (Deputato, Vice Presidente Vicario di ANCI e Presidente dell’Intergruppo Parlamentare Qualità di Vita nelle Città, Componente della V Commissione della Camera dei Deputati), Marcello Gemmato (Deputato Sottosegretario di Stato alla salute).



11.00 Presentazione del manifesto: Stefano da Empoli (Presidente dell’Istituto per la Competitività I-COM e Vice Presidente Vicario di Health City Institute), Stefano Capolongo (Presidente dell’Urban Public Health Section dell’European Public Health Association EUPHA e Direttore del Dipartimento di Architettura del Politecnico di Milano).



Intervengono: Raffaella Bucciardini (Direttore Health Equity Unit del Centro per la salute globale dell’Istituto Superiore di Sanità), Roberta Crialesi (Dirigente del Servizio Sistema integrato salute, assistenza, previdenza e giustizia dell’ISTAT), Francesco Dotta (Pro Rettore alla Salute dell’Università di Siena), Tiziana Frittelli (Presidente Federsanità ANCI), Daniela Galeone (Direttore Promozione della salute e prevenzione e controllo delle malattie cronico-degenerative della Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute), Antonio Gaudioso (Vice Presidente di Health City Institute), Marco Ronchi (Senior Advisor e co-founder del Master in Digital Strategy presso il Politecnico di Milano), Ketty Vaccaro (Direttore Welfare del CENSIS e Vice Presidente di Health City Institute), Adriana Bonifacino (Membro del CdA di Sport e Salute), Duilio Carusi (coordinatore dell’Osservatorio Salute Benessere e Resilienza – Fondazione Bruno Visentini), Alessandro Cosimi (Direttore dell’Unità operativa complessa Screening dell’Asl Toscana sud est, Membro del CdA di Health City Institute), Luciano Grasso (Health City Manager della Città di Genova), Rosaria Iardino (Presidente Fondazione the Bridge), David Lazzari (Presidente Consiglio Nazionale degli Ordini dei Psicologi), Francesca Romana Lenzi (Professoressa di Sociologia dell’Università di Roma Foro italico e Membro del CdA di Health City Institute), Annalisa Mandorino (Segretario Nazionale Cittadinanzattiva), Fabio Pagliara (Presidente SportCity Foundation).



Conclusioni: Mario Occhiuto (Senatore, Presidente dell’Intergruppo Parlamentare Qualità di Vita nelle Città, Segretario VII Commissione del Senato), Daniela Sbrollini (Senatrice, Presidente dell’Intergruppo Parlamentare Qualità di Vita nelle Città, Vice Presidente X Commissione del Senato).



Moderano: Federico Serra (Capo Segreteria Tecnica Intergruppo Parlamentare Qualità di Vita nelle Città e Segretario Generale di Health City Institute e C14+), Eleonora Mazzoni (Direttore Generale Health City Institute e Direttore area innovazione I-Com).

