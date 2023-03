Un impulso italiano alla sostenibilità e alla collaborazione tra identità collettive nel Mediterraneo

L'evento è promosso da La Rete Italiana per il Dialogo Euro Mediterraneo (RIDE), Capofila in Italia della Fondazione Anna Lindh (ALF), e l’Associazione Prospettive Mediterranee organizzano, con il contributo dell’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia e l’ALF.



Sessione I - L’Italia nuovo perno strategico del Mediterraneo? con Carlo Corazza (Direttore, Ufficio del Parlamento Europeo in Italia ), Antonio Parenti (Direttore, Rappresentanza della Commissione Europea in Italia), Michela Zanarella (Presidente della Rete Italiana per il Dialogo Euro-mediterraneo RIDE, ALF …

Italia).



Dibattito: Stefania Craxi (Presidente, Commissione affari esteri e difesa, Senato), Gennaro Migliore (Presidente Emerito, assemblea Parlamentare del Mediterraneo-PAM), Salvatore Capasso (Direttore, ISMED-CNR, Napoli), Marco Ricceri (Segretario Generale, EURISPES, Socio RIDE) , Ettore Greco (Vice Presidente Associato, Istituto Affari Internazionali), Fabio Nicolucci (Area MENA, RomeExpo2030), Gabriele Segre (Direttore Vittorio Dan Segre Foundation).



Sessione II - Innovazione, istruzione superiore e diplomazia scientifica sulla sostenibilità: un punto di svolta per la cooperazione mediterranea.



Saluti Istituzionali: Almotaz Abadi (Vice Segretario Generale, Unione per il Mediterraneo), Angelo Riccaboni (Presidente Fondazione PRIMA), Jyotsna Puri (Vicepresidente associato, Dipartimento di strategia e conoscenza, Fondo internazionale delle Nazioni Unite per lo sviluppo agricolo).



Dibattito aperto sui Beni Comuni con Angelo Argento (Presidente, Cultura Italiae, ALF Italia, Eurispes), Luca di Sciullo (Presidente, IDOS, ALF Italia), Federico Cinquepalmi (Professore ordinario di project management, Università La Sapienza, già Direttore dell’Ufficio Affari Internazionali presso il Ministero delle Università e della Ricerca), Sandro Dernini (Fondatore e coordinatore del Forum sulle culture alimentari mediterranee, membro RIDE), Roberto Morabito (Direttore, Dipartimento per la Sostenibilità, ENEA), Andrea Sonnino (Presidente, FIDAF), Gianluca Senatore (Dipartimento di Scienze Politiche, Università La Sapienza), Silvia Stilli (Direttore, Arci Culture Solidali), Tommaso Saltini (Direttore Generale, Associazione Pro Terra Sancta), Andrea Dessì (Responsabile Programma Mediterraneo, Medio Oriente e Asia, Istituto Affari Internazionali), Sabrina Zuccalà (Presidente, 4ward360), Daniele Frigeri (Direttore, CESPI), Carmen Bizzarri (Professore Associato in Geografia Economica, Università Europea di Roma, Cultura Italiae), Alessandro Bianchi (Co-Founder, EnerNewTech LTD).



16.00-16.30: Società Civile Italiana per la Sostenibilità con Giulio Disegni (Vice presidente Unione Italiana Comunità Ebraiche UCEI), Izzedin Elzir (Imam, Presidente Comunità Islamica di Firenze, ex UCOI), Gianni Roncari (Vescovo, Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello), Riccardo di Segni (Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Roma), Abdellah Redouane (Segretario Generale, Centro Islamico, Grande Moschea di Roma), Marjus Ceveli (Presidente, Cooperazione Sostenibile per la Pace e la Sicurezza ALF Italia), Mauro D’Andrea (Dipartimento Internazionale e Formazione, Rondine Cittadella della Pace).



16.30-17.00 Rappresentanti accademici e istituzionali con Marco Taradash (Giornalista Radio Radicale), Marco Scurria (Segretario, Commissione Politiche dell’Unione Europea, Senato), Piero Fassino (Vicepresidente, Commissione Difesa, Camera dei deputati), Paola Berardino (Prefetto di Grosseto), Franco Pavoncello (Rettore, Università John Cabot), Marcello Scalisi (Direttore, Unione delle Università del Mediterraneo, UNIMED), Enea Franza (Vice Presidente, UniPace ONU), Rosario Sinatra (Professore, Università di Catania), Gianpiero Barbuto (Responsabile Divisione Relazioni Internazionali – Coordinatore Erasmus+ Università della Calabria), Giuseppe Provenzano (Project manager per l’istruzione superiore, l’innovazione, la diplomazia scientifica, l’occupabilità, UpM), Giovanni Stanghellini (Segreteria Italiana PRIMA, Santa Chiara Lab, Università di Siena).



17.00-17.30 Reti Euro-Med ALF con Caroline Robertson-von Trotha (Rappresentante tedesca, Consiglio consultivo, Fondazione Anna Lindh-ALF), Fadwah Khawaja al-Shaer (Centro di Gerusalemme per le Donne, Capofila palestinese ALF), Tzofnat Peleg-Baker (Psicologa sociale specializzata in trasformazione dei conflitti (online, a nome di Muli Peleg Capofila israeliano ALF), Zain Fashho (Royal Institute for Interreligious Studies (RIIFS) Capofila ALF Giordana), Necdet Saglam (Direttore dell’Associazione dell’Istituto per la società civile e lo sviluppo, Capofila turco ALF), Said Chakri (Associazione degli Insegnanti di Scienze della Vita e della Terra di Maro (a nome di Wadii Abdelwahdi, Presidente, Agir ensemble, Capofila marocchino ALF), Desirée Quagliarotti (ISMED-CNR, Napoli, Rappresentante Italiano, Consiglio Consultivo, ALF).



18.15-18.30 Sport e Arte per il Dialogo delle Identità con Valeria Pappalardo (nuotatrice paralimpica).

