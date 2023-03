Interventi di Cinzia Marchello (Sindaco di San Piero Patti), Catena Camuti (Psicologa, referente C.A.V.



No al Silenzio), Alice Garofalo (Psicologa, PhD Student Università di Enna Kore), Eleanna Parasiliti Molica (Avvocatessa, Associazione Co.Tu.



le.Vi.), Carla Pecis (Dirigente Unione Donne in Italia, Catania), Carlotta Salerno (Avvocatessa, Associazione Ius Agathae).



Convegno ""Di donne e di diritti" - Laboratorio sui diritti e doveri degli uomini", registrato a San Piero Patti (me) venerdì 31 marzo 2023 alle 18:20.



L'evento è stato organizzato da Centro Studi per le Ricerche e la …

Documentazione sul Mediterraneo e il Mezzogiorno Med. Mez..



Sono intervenuti: Chiara Maiolino (psicologa), Paolo Garofalo (presidente del Centro Studi Med. Mez. «Napoleone Colajanni»), Andrea Pirri (segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti ME), Cinzia Marchello (sindaco di San Piero Patti ME), Catena Camuti (psicologa, referente C.A.V. No al silenzio), Eleanna Parasiliti Molica (avvocatessa, referente Associazione Co.Tu.Le Vi. Enna), Alice Garofalo (psicologa, PhD Student Università Enna Kore), Yanela Grana De Oro (responsabile Promueve RD per la Sicilia).



Tra gli argomenti discussi: Donna.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 29 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

