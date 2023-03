Podcast. Il rinvio della riforma della giustizia in Israele, di Tania Groppi

Dopo una serie di manifestazioni e scioperi che hanno largamente coinvolto la società civile, nei giorni scorsi il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha sospeso l’esame parlamentare della contestata riforma della giustizia.



Cosa ci dice dello Stato di Israele questa vicenda in cui l’opinione pubblica è apparsa così divisa e polarizzata? E quale lezione trarre per i paesi democratici sui rischi che corre lo Stato di diritto? Domande alle quali risponde in questo podcast, realizzato da Radio Radicale in collaborazione con le Riviste di diritto pubblico comparato ed europeo, la …

professoressa Tania Groppi, ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Economia dell’Università di Siena.



Sulla riforma della giustizia in Israele la professoressa Groppi ha realizzato con Radio Radicale anche un altro podcast pubblicato l'8 marzo 2023.

