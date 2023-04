Convegno "La Notte della Repubblica: r-esistenze, conflitti, piattaforme del rinnovamento. Per una sinistra nuova - Lavori congressuali", registrato a Roma sabato 15 aprile 2023 alle ore 10:30.



L'evento è stato organizzato da Associazione per il Rinnovamento della Sinistra.



Sono intervenuti: Vincenzo Vita (presidente dell'Associazione per il Rinnovamento della Sinistra), Sergio Caserta (componente del Comitato direttivo dell'ARS), Gianfranco Pagliarulo (presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani (ANPI)), Alfiero Grandi (vicepresidente del Coordinamento per la Democrazia …

Costituzionale), Alfonso Gianni (condirettore della rivista "Alternativa per il Socialismo"), Nunzia Catena, Bianca Pomerazzi, Milena Fiore, Mattia Gambilonghi (ricercatore), Filippo Sestito (dirigente nazionale dell'Arc), Felice Besostri (avvocato, già Professore di Diritto pubblico comparato presso l"Università degli studi di Milano.).



Tra gli argomenti discussi: Partiti, Politica.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 1 minuto.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci