"Germany waters down plan to legalize cannabis after EU talks" - DW, com - 12 apr 2023 --- "Germany To Push Ahead With Limited Legalization of Cannabis" - Der Spiegel - 14 apr 2023.



Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Il governo tedesco rivede al ribasso la legalizzazione della cannabis" di mercoledì 19 aprile 2023 , condotta da Lorenzo Rendi .



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Agricoltura, Ambiente, Banche, Cannabis, Commercio, Democrazia, Diritti Civili, Droga, Economia, Elezioni, Esteri, Fisco, Geopolitica, Giustizia, Globalizzazione, Industria, Integrazione, Legalizzazione, …

Lobby, Mercato, Penale, Riforme, Salute, Scienza, Sicurezza, Unione Europea.

leggi tutto

riduci