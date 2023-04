"U.S.-China Trade War Over Technology Heats Up; What It Means For Apple, Micron, Tesla" - Investor Business Daily - 15 apr 2023 --- "US decoupling from China would be disastrous for both, Yellen warns" - Financial Times - 21 apr 2023 ---- "The Cost of Trump’s Trade War with China Is Still Adding Up" - blog CFR, org - 18 apr 2023.



Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Il dis-accoppiamento della Cina dagli Stati Uniti sarebbe un disastro, avverte Yellen" di lunedì 24 aprile 2023 condotta da Lorenzo Rendi .



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cina, Clima, Commercio, Difesa, Economia, …

Energia, Epidemie, Esteri, Fonti Rinnovabili, Geopolitica, Globalizzazione, Guerra, Industria, Infrastrutture, Integrazione, Mercato, Riforme, Scienza, Sicurezza, Sviluppo, Tecnologia, Unione Europea, Usa.

leggi tutto

riduci