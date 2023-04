L'Msi, Alleanza Nazionale, il congresso della svolta del 95, la destra, l'antifascismo

Radio Carcere: "Carcere di Taranto" - In 24 ore un suicidio e un decesso per cause da accertare. "La Psichiatra uccisa" - Sono giuste le richieste di aumentare i posti nelle Rems e di riformare la legge Basaglia, oppure serve altro? "6 Telefonate in Meno" - La tendenza a diminuire il numero delle telefonate che possono fare i detenuti. "Forze di Polizia ed Elezioni" - Perché spesso gli agenti della polizia penitenziaria si candidano in massa alle elezioni amministrative?