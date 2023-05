Commissione Ambiente della Camera

Nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia, svolge le audizioni di: ore 11.30 Prof. Stefano Corgnati, Vice Rettore per le politiche interne del Politecnico di Torino, in videoconferenza; ore 11.40 rappresentanti di Autonomie Locali Italiane (ALI); ore 11.50 Zanchini Edoardo, direttore dell’Ufficio Clima del Comune di Roma; ore 12.00 rappresentanti della Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionali (FIAIP).