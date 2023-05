La sovranità oggi tra processi di decentramento e di integrazione sovranazionale (seconda giornata)

Seminario organizzato nell’ambito del PRIN 2017 su Le conseguenze costituzionali dei separatismi europei.



"La sovranità nella e dell’Unione europea: una prospettiva costituzionale".



Chair Carmela Decaro (Università Luiss Guido Carli).



Speakers Antonia Baraggia (Università degli Studi di Milano - La Statale), Cristina Fasone (Università Luiss Guido Carli), Erik Longo (Università di Firenze), Giorgio Repetto (Università di Perugia).



Ore 11:30 "Brexit e la sfida della sovranità perduta".



Una discussione a partire dai volumi: "La Brexit e la Costituzione britannica.



Come e perché il Regno …

Unito è uscito dall’Unione Europea" di C.



Martinelli, Giappichelli 2023, e "A multilevel constitutional perspective on Brexit: From local to global e L’impatto della Brexit sul modello Westminster" a cura di C.



Fasone e C.



Martinelli, Giappichelli, 2023.



Chair Marta Simoncini (Università Luiss Guido Carli).



Speakers Justin O.



Frosini (Università Bocconi), Tommaso Edoardo Frosini (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa), Sara Poli (Università di Pisa), Alessandro Torre (Università degli Studi di Bari).



Conclusioni Giuseppe de Vergottini (Università di Bologna).

