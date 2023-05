Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato a Cesena per la 40ª edizione del "Macfrut", esposizione internazionale della fiera ortofrutticola.



Il Presidente ha visitato gli stand "Anteprima Macfrut" ed è intervenuto, al Teatro Bonci, al convegno dal titolo "Il valore dell'attività agricola per la qualità della vita nel nostro Paese e per la sua immagine internazionale".



Registrazione video di "Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell'incontro "Il valore dell'attività agricola per la qualità della vita nel nostro Paese e per la sua …

immagine internazionale"", registrato a Cesena martedì 2 maggio 2023 alle 11:00.



Sono intervenuti: Sergio Mattarella (presidente della Repubblica Italiana).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Agricoltura, Agroalimentare, Alimenti, Clima, Commercio, Cultura, Economia, Emilia Romagna, Esportazione, Fiera, Industria, Italia, Mercato, Presidenza Della Repubblica, Produzione, Ricerca, Rimini, Scienza, Scuola, Sicurezza, Societa', Sostenibilita', Storia, Sviluppo, Territorio, Universita'.



La registrazione video ha una durata di 9 minuti.



