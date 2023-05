Intervista con la Dott.ssa Eriglena Begaj, appena rieletta presidente dell'associazione dei Commercialista Albanesi in Italia e che per i microfoni di Radio Radicale racconta la storia dell'associazione stessa in tutt'Italia e della integrazione economica degli albanesi in Italia.



Puntata di "Albania italianofona" di giovedì 4 maggio 2023 che in questa puntata ha ospitato Eriglena Begaj (presidente dell'Associazione dei Commercialisti Albanesi in Italia), Artur Nura (giornalista, corrispondente di Radio Radicale da Tirana).



