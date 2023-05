Con il professor Claudio Martinelli, ordinario di diritto pubblico comparato all'Università di Milano Bicocca, tra gli autori dei Podcast di Radio Radicale realizzati in collaborazione con le Riviste di diritto pubblico comparato ed europeo, torniamo sulle conseguenze della Brexit in Scozia, con la rinnovata domanda di un referendum sull'indipendenza, e in Irlanda del Nord, con le vecchie divisioni riportate in primo piano dal complesso meccanismo che regola i rapporti commerciali tra Unione Europea e Gran Bretagna.



"Scozia e Irlanda del Nord dopo la Brexit. Intervista al professor Claudio …

Martinelli" realizzata da Roberta Jannuzzi .



L'intervista è stata registrata giovedì 4 maggio 2023 alle 17:56.



Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Diritto, Gran Bretagna, Irlanda, Irlanda Del Nord, Scozia, Unione Europea.



La registrazione audio ha una durata di 13 minuti.

leggi tutto

riduci