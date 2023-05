Convegno "Conferenza nazionale "L'Italia della convivenza"", registrato a Roma venerdì 28 aprile 2023 alle ore 10:20.



Sono intervenuti: Massimiliano Monnanni (Presidente ASP Asilo Savoia), Maria Malagoli Togliatti (Presidente Onoraria Fondazione Nilde Iotti), Emma Petitti (presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna), Svetlana Celli (presidente dell'Assemblea Capitolina), Livia Turco (presidente della Fondazione Nilde Iotti), Marina Sereni (vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale), Annalisa Camilli (Giornalista), Mara Tognetti …

(Università di Milano), Maria Paola Nanni (redattrice presso il Centro Studi e Ricerche IDOS), Francesca Crivellaro (Antropologa, Università di Bologna), Parisa Nazari (attivista e mediatrice culturale iraniana), Kwanza Musi Dos Santos (Consulente in Diversity Management, Presidente dell'Associazione Questa è Roma), Maria Jose Mendez Evora (Sociologa Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica), Marwa Mahmoud (Consigliera Comunale Reggio Emilia), Rita Monticelli (Consigliera delegata del Sindaco per i diritti umani e il dialogo interreligioso, UniBo), Valeria Martano (Comunità Sant'Egidio - Consultrice del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso), Karima Moual (Giornalista), Ouidad Bakkali (Parlamentare Camera dei Deputati), Maria Marta Farfan (Esperta profili giuridici migrazioni e diritti di cittadinanza), ada ugo Abara (Arising Africans - Dalla parte giusta della storia), Marco Pacciotti (Gabinetto del Sindaco del Comune di Roma), Vinicio Ongini (Saggiusta Esperto per l'educazione interculturale), Carla Fermariello (Presidente XI commissione Capitolina Permanente Scuola - Comune di Roma), Maria Giulia Fava (Docente scuola superiore Marsala (TP)), Stefania Gasparri (Esperta politiche sociali e cooperazione internazionale), Antonella Incerti (già Parlamentare Commissione Agricoltura), Daniela Di Dio (Giurista e rappresentante degli italiani in Svezia).



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 6 ore e 17 minuti.



