Connessioni - Gli investimenti in Italia per la salvaguardia del territorio e l'alluvione in Emilia Romagna

I piani per la messa in sicurezza del territorio italiano, spesso fragile, sono diversi, a partire dal progetto Casa Italia nel 2014- 2016 e dopo il terremoto nelle Marche nel 2016.



Ci sono state piu' recentmente le commissioni e i report prodotti dal Ministero per le infrastrutture sotto la guida dell'allora Ministro Enrico Giovannini per investimenti e opere da realizzare nel nostro Paese per prevenire e governare il cambiamento climatico.



Alcune cose sono state fatte, molte altre suggerite da questi studi, mancano all'appello.



Oggi si contano ancora nuovi danni, morti e sfollati, dopo la …

terribile alluvione in Emilia Romagna.



Ne parla come sempre il Professore Fabio Pammolli, economista, Direttore scientifico della Fondazione Cerm, Chair del Comitato investimenti di Invest Eu.



Conduce Valeria Manieri, Radio Radicale.

