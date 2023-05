"Young Americans Are Dying at Alarming Rates, Reversing Years of Progress" - Wall Street Journal - 17 mag 2023 --- "Why Americans Are Dying So Young" - Time, com - 16 mag 2023.



Puntata di "Rassegna di Geopolitica. La America non è più un paese per giovani" di sabato 27 maggio 2023 , condotta da Lorenzo Rendi .



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Aborto, Democrazia, Diritti Civili, Donna, Droga, Economia, Emergenza, Epidemie, Esteri, Famiglia, Geopolitica, Giovani, Globalizzazione, Integrazione, Minori, Ricerca, Salute, Sanita', Scienza, Sicurezza, Sviluppo, Usa, Violenza, …

Welfare.

leggi tutto

riduci