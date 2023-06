Commissione Affari Esteri della Camera

Svolge, in videoconferenza, le seguenti audizioni sulla recente evoluzione della situazione politico-istituzionale in Tunisia: ore 11 Johannes Kadura, rappresentante residente del Friedrich-Ebert-Stiftung Tunisia; ore 11.45 Tarek Megerisi, esperto in politica dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente presso il Consiglio europeo delle Relazioni estere – Ecfr.