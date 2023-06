In occasione della Giornata Internazionale del Rifugiato, per il ventennale della scomparsa di Dino Frisullo.



Proiezione del video documentario.



Consegna del Premio Dino Frisullo 2023.



Intervengono: Annamaria Rivera, Giovanni Russo Spena, Yilmaz Orkan (Direttore Ufficio informazioni Kurdistan Italia), Yousef Salman (Presidente comunità Palestinese del Lazio).



E' previsto un saluto del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: "In cammino con gli ultimi"", registrato a Roma martedì 20 giugno 2023 alle 17:00.



Sono intervenuti: Alessia

Montuori (membro 'Associazione SenzaConfine), Andrea Catarci (assessore al decentramento di Roma Capitale), Simonetta Crisci (presidente Associazione Senza Confine), Giovanni Russo Spena (rappresentante dei Giuristi democratici), Annamaria Rivera (antropologa, saggista , Insieme con Dino Frisullo, già portavoce della Rete nazionale), Yousef Salman (presidente della Comunità Palestinese di Roma e del Lazio), Orkan Yilmaz (direttore dell'Ufficio d'informazione del Kurdistan in Italia), Cristiano Amati (editore), Sveva Haertter (associazione come Azad, Donne in Nero o Senza Confine), Mimmo Lucano (già sindaco del paese di Riace), Vincenzo Luciano (pescatore,racconto di un testimone).



Tra gli argomenti discussi: Libro.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 2 ore e 2 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

