Promosso da Ambientevivo all’interno della tappa di Cento Leaders per il Pianeta, e5t e in collaborazione con la Luiss school of Government.



Convegno "Cento leader per il pianeta. Fondamenti del nuovo paradigma eco-energetico", registrato a Roma lunedì 26 giugno 2023 alle 14:42.



Sono intervenuti: Gianni Lattanzio (segretario generale di Ambientevivo), Fabio Porta (deputato, Presidente associazione ITAL-UIL Brasile), Myriam Maestroni (presidente di E5T e di 100 leader per il Pianeta), Giancarlo Salvoldi (deputato dei verdi), Edoardo Secchi (fondatore e Presidente di Italie-France Group), …

Elisabetta Trenta (senatrice, già Ministro della difesa), Leonardo Becchetti (ordinario di Economia Politica all'Università degli studi di Roma Tor Vergata), Francesco De Remigis (giornalista Il Giornale), Alexandre Borde (presidente Cibola Partners), Francesco Laurenzi (meteorologo di Rai 2), Gianluigi Rossi (professore emerito di Storia dei trattati e Politica internazionale la Sapienza Università di Roma), Adamo Screnci (insituto Grenoble), Tullio Berlenghi (membro CDA ENEA), Marco Capellini (ceo Matrec), Maria Michela Morese (segretario global bioenergy Partnership FAO), Alejandra Olay (avvocato internazionalista-Presidente Fondazione Italia-Messico), Marco Contardi (manager sustainability, FGV Europe), Vincenzo Bassi (presidente della Federazione dei Forum delle Famiglie d'Europa), Donatella Scipioni (giornalista), Angelo Taraborelli (professore di "Energy and Climate Change Policy" Università Luiss), Raimondo Grassi (docente Universitario, Presidente e Ad di Tea Energia), Luigi Martines (ceo di Eneron SPA), Alessandro Chemise (direttore Commerciale SPI Battignolles), Serena Gianfaldoni (professoressa Università di Pisa), Matteo Caroli (professore ordinario di Economia e gestione delle imprese internazionali alla Luiss Guido Carli), Julien Tchernia (ceo EkWateur), Francesca Salvemini (capo Segreteria tecnica Ministero dell'Ambiente e sicurezza energetica).



Tra gli argomenti discussi: Ambiente, Energia.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 4 ore e 28 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

