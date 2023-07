Fai Notizia - Migrazione e lavoro. La puntata settimanale

Lo scorso dicembre è stato pubblicato in Gazzetta il cosiddetto decreto flussi, per la "Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2022".



A marzo, il click day ha registrato 238 mila richieste in un'ora, il triplo delle quote previste dal Decreto flussi.



E le imprese e le associazioni di categoria hanno già chiesto al Governo di ampliare le quote, ma anche per semplificare l'iter.



La questione però è annosa.



Il meccanismo del decreto flussi si inserisce nel quadro di una legge (la cosiddetta Bossi-Fini, che regola …

le politiche migratorie e occupazionali per gli stranieri) che ha più di 20 anni e ha carenze evidenti.



Lo stesso meccanismo dei flussi non sembra in grado di rispondere né alle esigenze del mercato del lavoro né a quelle dei lavoratori.



Attraverso una serie di interviste con esperti e rappresentanti delle categorie di settore in queste settimane cerchiamo di capire meglio il perché e le possibili alternative.



In questa puntata l'intervista a Romano Magrini, responsabile area lavoro e relazioni sindacali della Coldiretti.



A cura di Daniela Sala.

