Commissione Attività produttive della Camera

Nell’ambito dell’esame, in sede referente, della proposta di legge recante disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative, svolge le seguenti audizioni: ore 12.15 Village for all (V4a); ore 12.30 Garda lago accessibile Asd; ore 12.45 Federterme; ore 13 Cna turismo e commercio.