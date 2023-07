Promosso in collaborazione con l'Istituto per la Finanza e l'Economia locale nei giorni 5 e 6 luglio 2023.



Registrazione video dell'assemblea "Missione Italia 2021-2026. PNRR dei comuni e delle città - prima giornata", svoltasi a Roma mercoledì 5 luglio 2023 alle ore 10:25.



L'evento è stato organizzato da Associazione Nazionale Comuni Italiani e Istituto per la Finanza e l'economia locale e Unione Province d'Italia.



Sono intervenuti: Gianni Trovati (giornalista de Il Sole 24 Ore), Roberto Gualtieri (sindaco del Comune di Roma, Partito Democratico), Celine Gauer (direttore generale Task Force …

Ripresa e Resilienza della Commissione Europea), Marina Elvira Calderone (ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali), Francesco Lollobrigida (ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Fratelli d'Italia), Antonio Decaro (sindaco del Comune di Bari e presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, Partito Democratico), Matteo Lepore (sindaco del Comune di Bologna, Partito Democratico), Dario Nardella (sindaco del Comune di Firenze, Partito Democratico), Veronica Nicotra (segretario generale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani), Carmine Di Nuzzo (direttore generale per il Servizio Centrale PNRR del Ministero dell'Economia e delle Finanze), Pierciro Galeone (vice presidente della Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro), Sonia Caffù (dirigente dell'IGEPA Ragioneria Generale dello Stato Ministero dell’Economia e delle Finanze), Andrea Ferri (responsabile dell'Area Finanza Locale e Catasto dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani), Alessandro Ganelli (sindaco del Comune di Novara), Sandra Savino (sottosegretario di Stato al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Forza Italia), Stefania Dota (vice segretario generale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani), Marcello Fiori (capo del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Forza Italia), Luca Mastrogregori (responsabile Divisione Recovery Plan e Progetti per le PA della CONSIP), Enrico Trantino (sindaco del Comune di Catania, Fratelli d'Italia), Mauro Savini (responsabile Dipartimento Innovazione Transizione Digitale e Giovani dell'ANCI), Luca Rigoni (direttore per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri), Dario Bergamo (Responsabile EY Mercati Regolati di EY), Stefano De Capitani (executive vice president di Municipia SpA Gruppo Engineering), Mariangela Marseglia (country manager di Amazon), Diego Galli (direttore generale di INWIT), Alessio Butti (sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione, Fratelli d'Italia), Fabrizio Penna (capo Dipartimento per il PNRR del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), Paolo Arrigoni (presidente del Gestore dei Servizi Energetici), Nicola Monti (amministratore delegato di Edison), Vincenzo Ranieri (amministratore delegato di Enel Distribuzione), Stefano Venier (amministratore delegato di Snam), Paolo Zangrillo (ministro per la Pubblica Amministrazione, Forza Italia), Gilberto Pichetto Fratin (ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Forza Italia), Alessandra Locatelli (Ministro per le Disabilità), Sabrina Gastaldi (responsabile Area Istruzione, Politiche Educative Edilizia Scolastica, Sport dell'ANCI), Giovanni Portaluri (responsabie Investimenti Pubblici di Invitalia SpA), Simona Montesarchio (responsabile dell'Unità di Missione per l'Attuazione del PNRR del Ministero dell'Istruzione), Francesco Profumo (presidente dell'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa).



La registrazione video dell'assemblea ha una durata di 6 ore e 46 minuti.



Tra gli argomenti discussi: Agenda 2030, Ambiente, Anci, Appalti, Assistenza, Commissione Ue, Comuni, Cultura, Digitale, Ecologia, Economia, Energia, Finanziamenti, Governo, Impresa, Infrastrutture, Integrazione, Intelligenza Artificiale, Investimenti, Istituzioni, Istruzione, Italia, Lavoro, Meloni, Ministeri, Pnrr, Politica, Raccolta Differenziata, Rifiuti, Salute, Scuola, Servizi Pubblici, Servizi Sociali, Sicurezza, Sport, Sud, Tecnologia, Trasporti, Turismo, Unione Europea, Upi.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci